Karanlık yolda feci ölüm! Önce tır çarptı, sonra otomobil ezdi

İzmir'in Ödemiş ilçesi, gece saatlerinde art arda yaşanan ve yaşlı bir vatandaşın feci şekilde can vermesiyle sonuçlanan korkunç bir trafik kazasına sahne oldu.

GECE YARISI KARANLIK YOLDA FECİ SON

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 01.00 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kiraz ilçesinden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde olan A.Ş. (34) idaresindeki 42 ATF 792 plakalı tır, aydınlatmanın yetersiz olduğu karanlık yolda aniden önüne çıkan 75 yaşındaki Halil İbrahim Akın'a çarptı.

ÖNCE TIR ÇARPTI, ARDINDAN OTOMOBİL EZDİ

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan ve yola düşen talihsiz adamın üzerinden, aynı istikamette seyretmekte olan B.A. (48) yönetimindeki 35 AUY 58 plakalı otomobil geçti. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, ağır darbeler alan Halil İbrahim Akın'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ALZAYMIR HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, yürek burkan bir detay gün yüzüne çıktı. Çaylı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen 75 yaşındaki Halil İbrahim Akın'ın alzaymır hastası olduğu ve gece vakti yönünü kaybederek karanlık yolda tek başına yürüdüğü anlaşıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜLER GÖZALTINDA

Meydana gelen feci kazaya karışan tır sürücüsü A.Ş. ile otomobil sürücüsü B.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı