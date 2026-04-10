Aydın'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Aydın Efeler'de pencereden düşerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Dilek Turan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, Turan'ın apartman penceresini temizlerken düşmesi sonucu gerçekleşti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden Dilek Turan (44), son yolculuğuna uğurlandı.

Turan'ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.

Çeştepe Mahalle Camisi'ne getirilen Turan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Dilek Turan (44), dün Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşmüş, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Ekipler, Turan'ın apartman katının penceresini temizlerken düştüğünü değerlendirmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Özer
