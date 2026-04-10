Aydın'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Efeler'de pencereden düşerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Dilek Turan, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay, Turan'ın apartman penceresini temizlerken düşmesi sonucu gerçekleşti.
Turan'ın cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.
Çeştepe Mahalle Camisi'ne getirilen Turan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Dilek Turan (44), dün Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşmüş, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.
Ekipler, Turan'ın apartman katının penceresini temizlerken düştüğünü değerlendirmişti.