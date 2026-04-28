Dilek Kaya İmamoğlu: 'Asrın Yolsuzluğu' Diye Sunulan Dava, Asrın Haksızlığına Dönüştü

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, devam eden yargı sürecine ilişkin, "Asrın yolsuzluğu olarak kamuoyuna lanse edilen bu dava, artık adaletin ayaklar altına alındığı asrın haksızlığına dönüştü" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimlere yönelik davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dilek Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İftiralar ve asılsız dedikodularla hazırlanan sözde iddianamenin, hakikat duvarına çarparak günbegün nasıl yerle bir olduğunu hep birlikte izliyoruz. 'Asrın yolsuzluğu' olarak kamuoyuna lanse edilen bu dava, artık adaletin ayaklar altına alındığı 'asrın haksızlığına' dönüştü. Bu haksızlık nedeniyle sevdiklerimiz 13 aydır tutsak. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, her duruşmada gerçekleri birer birer anlatarak bu kurgu dünyasını çürüttüler ve çürütmeye de devam ediyorlar. Bizim tek isteğimiz adalet! Hukukun siyasi hesaplara alet edilmediği, masumiyetin cezalandırılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Artık bu haksızlığa son verin ve sevdiklerimizi serbest bırakın!"

Kaynak: ANKA
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Eyüpsultan'da havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu

Havan topu mermisinin bulunduğu şehrimiz çok ilginç
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Apartmanı illallah ettiren komşu! Evden tam 3 kamyon çöp çıktı

Kapı açıldı, gerçek ortaya çıktı! Apartmanı illallah ettiren komşu
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında