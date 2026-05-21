Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Mutlak Butlan Tepkisi: Cumhuriyet Tarihinde Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Yargı Darbesiyle Karşı Karşıyayız

(İSTANBUL) CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP hakkındaki mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Kararı "Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız" sözüyle değerlendiren İmamoğlu, "Bugün mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil; Türkiye'de hukukun bağımsızlığına ve demokratik düzene sahip çıkma meselesidir" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı mutlak butlan kararına ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız. "Mutlak butlan" adı altında yürütülen bu girişim; yalnızca bir siyasi partiyi değil, milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi hedef almaktadır. Bu kararla milli iradenin hükmü yok sayılmaktadır. Siyasi rekabetin adresi mahkeme salonları değildir. Parti içi mücadeleyi iktidar eliyle haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde yürütmeye çalışmak hiç değildir. Bugün yaşadığımız bu durum, demokrasi adına çok ağır bir kırılmadır. Bugün mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil; Türkiye'de hukukun bağımsızlığına ve demokratik düzene sahip çıkma meselesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…"

Kaynak: ANKA