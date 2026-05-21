Haberler

Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Mutlak Butlan Tepkisi: Cumhuriyet Tarihinde Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Yargı Darbesiyle Karşı Karşıyayız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP hakkındaki mutlak butlan kararını 'Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yargı darbesi' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

(İSTANBUL) CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP hakkındaki mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Kararı "Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız" sözüyle değerlendiren İmamoğlu, "Bugün mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil; Türkiye'de hukukun bağımsızlığına ve demokratik düzene sahip çıkma meselesidir" dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı mutlak butlan kararına ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yargı darbesiyle karşı karşıyayız. "Mutlak butlan" adı altında yürütülen bu girişim; yalnızca bir siyasi partiyi değil, milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi hedef almaktadır. Bu kararla milli iradenin hükmü yok sayılmaktadır. Siyasi rekabetin adresi mahkeme salonları değildir. Parti içi mücadeleyi iktidar eliyle haksız, hukuksuz, vicdansız bir şekilde yürütmeye çalışmak hiç değildir. Bugün yaşadığımız bu durum, demokrasi adına çok ağır bir kırılmadır. Bugün mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil; Türkiye'de hukukun bağımsızlığına ve demokratik düzene sahip çıkma meselesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir…"

Kaynak: ANKA
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'den ilk Kılıçdaroğlu hamlesi geldi
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP hakkında çok konuşulacak iddialar
DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki!

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum