Dilan Polat'ın Korumasının Hayatını Kaybettiği Silahlı Saldırı Anı Kamerada
İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçışı ve Polat'ın yere düşüp ayağa kalkarak otele girmesi yer alıyor.
1) DILAN POLAT'IN KORUMASININ HAYATINI KAYBETTIĞI SILAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
SALDIRI ANI KAMERADA
İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde saldırganın kaçma anı ile olayda yaşamını yitiren Can Polat'ın önce yere düşüp sonra ayağa kalkarak otele girmesi yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı