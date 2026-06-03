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Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın kaçışı ve Polat'ın yere düşüp otele girmesi görüntülerde yer aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde saldırganın kaçma anı ile olayda yaşamını yitiren Can Polat'ın önce yere düşüp sonra ayağa kalkarak otele girmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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