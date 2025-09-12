Haberler

Dikmen'de Okul Servis Sürücüleri için Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Dikmen'de Okul Servis Sürücüleri için Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Sinop'un Dikmen ilçesinde, öğrenci servisi sürücüleri ve rehber personellere yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları ve trafik güvenliği konuları ele alındı. Kaymakam Oğuzhan Doğancı, öğrencilerin güvenli taşımasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Kaymakamlık tarafından Dikmen Ercüment Türkmen Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçe emniyet ve jandarma ekiplerince katılımcılara, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, yolcu indirme ve bindirme kuralları, trafik sistemi ve trafik güvenliği konularında bilgiler aktarıldı.

Kaymakam Oğuzhan Doğancı, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli taşınmasının en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda okul servisi sürücüleri ve rehberlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Doğancı, "Çocuklarımızın okullarına huzur ve güven içinde ulaşabilmeleri için servis sürücülerimizin dikkatli, sabırlı ve kurallara uygun şekilde hareket etmeleri büyük önem taşıyor." dedi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
