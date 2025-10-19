Haberler

Dikmen'de Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Sinop'un Dikmen ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlar, Atatürk büstüne çelenk bıraktı ve günün önemine dair konuşmalar yapıldı. Kaymakam Oğuzhan Doğancı, muhtarların hizmetlerini takdir etti.

Sinop'un Dikmen ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Dikmen Merkez Mahallesi Muhtarı Emre Akçaoğlu yaptı. Akçaoğlu, muhtarların yerel yönetimlerin en temel unsurları olduğunu belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarını devlete en yakın noktadan iletme sorumluluğunu gururla taşıdıklarını ifade etti.

Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, görevlerinde özveriyle çalışan muhtarlara teşekkür ederek teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaymakam Doğancı, günün anlamına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "19 Ekim Muhtarlar Günü milletimizin birliği, mahallelerimizin düzen ve vatandaşlarımızın hizmetinde büyük emek veren tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz. Görevini fedakarca sürdüren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, aramızdan ayrılan muhtarlarımıza ise Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
Haberler.com
