Haberler

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın babası Bayram Acar son yolculuğuna uğurlandı

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın babası Bayram Acar son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da vefat eden Bayram Acar, Sinop'un Dikmen ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene çok sayıda kişi katıldı.

Sinop'un Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın babası Bayram Acar, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da vefat eden Bayram Acar'ın cenazesi, Dikmen Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Dereköy'deki aile kabristanlığına defnedildi.

Törende, Başkan Adnan Acar ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Gerze İlçe Başkanı Salemi Yiğit, Sinop eski milletvekili ve İçişleri Bakan Yardımcısı görevinden bulunan Mehmet Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adam Lampard'ı saha içinde kovaladı

Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adamı saha içinde kovaladı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Semih Kılıçsoy İtalya'da ilk golünü attı

Aylardır bekliyordu, muradına erdi
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
title