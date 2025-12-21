Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın babası Bayram Acar son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'un Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ın babası Bayram Acar, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da vefat eden Bayram Acar'ın cenazesi, Dikmen Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Dereköy'deki aile kabristanlığına defnedildi.

Törende, Başkan Adnan Acar ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Gerze İlçe Başkanı Salemi Yiğit, Sinop eski milletvekili ve İçişleri Bakan Yardımcısı görevinden bulunan Mehmet Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.