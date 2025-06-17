Dikili'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Dikili'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan önlendi.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çandarlı Mahallesi'nde makilik ve kısmen çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle kapanan Çandarlı Mahallesi giriş yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Vahit Koç - Güncel
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