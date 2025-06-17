Dikili'de Yangın Çıktı, Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çandarlı Mahallesi'nde makilik ve kısmen çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Yangın nedeniyle Çandarlı Mahallesi'ne giriş yolu jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.