Dikili'de Yangın Çıktı, Müdahale Devam Ediyor

Dikili'de Yangın Çıktı, Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bölgedeki yollar kapatıldı ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik ve çamlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çandarlı Mahallesi'nde makilik ve kısmen çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Yangın nedeniyle Çandarlı Mahallesi'ne giriş yolu jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Vahit Koç - Güncel
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turunun kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Devler Ligi'nde 1. eleme turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Süper Lig'in flaş ekibi Cenk Tosun'a formayı giydirecek

Yeni adresini duyan taraftarlar kahrolacak
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.