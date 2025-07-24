Dikili'de Çöplük Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Dikili'de Çöplük Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan çöplük yangını, makilik alana sıçradı. Yangına müdahale etmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Dikili Belediyesi'nin itfaiye ekipleri seferber oldu.

İzmir'in Dikili ilçesinde çöplükte çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra çevredeki makilik alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve arazöz ile Dikili Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi.

Ekipler, akşam saatlerine kadar havadan ve karadan müdahale etti.

Kara ekipleri havanın kararmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA / Vahit Koç - Güncel
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