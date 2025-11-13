Haberler

Dikili açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yapılan operasyonla toplamda 88 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 26 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 19'u çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Durdurulan lastik bottaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 6'sı çocuk 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

