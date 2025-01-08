Dijital ve Gelenekselin Buluşması: 'Legends of Istanbul' Gösterisi

Dijital teknoloji ile klasik tiyatro anlatımını birleştirerek sahneye taşıyan "Legends of Istanbul" gösterisi, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul'un binlerce yıllık geçmişini sergileyen oyun, 12 Ocak'ta 16.00'da Sultanahmet Abud Efendi Konağı sahnesinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Şehrin ikonik hikayeleri ve efsaneleri, dijital perde, görsel efektler, danslar ve oyunculuklarla sahnede canlandırılacak. İngilizce seslendirme ile sahnelenecek olan gösteride, Türkçe ve İngilizce alt yazı da olacak.

Mitolojik kahraman Medusa'nın hikayesinin yanı sıra gösteride İstanbul'un tarihi kahramanları Hürrem Sultan, Mimar Sinan ve Hezarfen Ahmet Çelebi gibi karakterlere de yer verildi.

Yerebatan Sarnıcı'nda Medusa'nın laneti, Kız Kulesi'nin kehanetle örülü prenses hikayesi, Hezarfen'in Galata'dan gökyüzüne uzanan yolculuğu ve Osmanlı ihtişamının sembolü Süleymaniye Camisi'nin inşa süreci, gösteride işlenecek konular arasında.

Yapımcı ve yönetmenliğini Murat Ceylan'ın üstlendiği gösteride Tuğçe Doygunel, Ozan Fakıoğlu, Ecem Dilara Özmen, Bora Hürcan, Ezgi Esin Çamsun ve Efe Baydar rol alıyor.

Koreografisine Uğur Can Arıkan'ın imza attığı gösterinin mizansen sahnelemesini Hakan Arslan, kostüm tasarımını Selin Ölçen, ses tasarımını Yunus Yılmaz, ışık tasarımını Utku Kara ve dramaturjisini ise Şeyma Yıldız hazırladı.