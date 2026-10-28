Dijital kimlik cüzdanı prototipi gelecek yıl pilot yükseköğretim kurumunda test edilecek

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Türkiye'de temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneğinin gelecek yıl geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi planlanıyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, dijital kamu hizmetlerinin tasarımı ve sunumu, süreçlerin yeniden yapılandırılmasıyla iyileştirilecek.

Bu kapsamda, kamu çalışanları öncelikli olmak üzere temel kimlik ve diploma belgelerini içeren ulusal dijital kimlik cüzdanının prototipi geliştirilecek.

Hazırlanacak prototip, pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülen çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları işbirliği yapacak.

Öte yandan e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilecek. Sistemde, belediye hizmetlerinin de standardizasyonu sağlanacak.

Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler ve iştirakleri, üniversiteler ile özel kurumlar dahil 1130 kurum ve kuruluşun toplam 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

Gelecek yıl e-Devlet Kapısı'nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona, sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: AA