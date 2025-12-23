Haberler

AA Akademi'nin "Dijital Habercilik Eğitimi" sürüyor

Güncelleme:
AA Akademi tarafından düzenlenen Dijital Habercilik Eğitimi'nde, yapay zeka kullanımının habercilikteki yeri ve önemi ele alındı. Prof. Dr. Erkan Saka, medya profesyonellerine yapay zeka araçlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

AA Akademi koordinasyonunda gazeteci ve yeni medya çalışanlarına verilen "Dijital Habercilik Eğitimi", "Habercilikte Yapay Zeka Kullanımı" ile devam etti.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde verilen eğitimin "Habercilikte Yapay Zeka Kullanımı" oturumunda İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi ve İletişim Bilimleri Doktora Programı Direktörü Prof. Dr. Erkan Saka, üretken yapay zeka dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka araçlarını kullanan medya kuruluşlarına değinen Saka, çıktıların direkt yayımlanmadığına dikkati çekti.

Saka, çeşitli yapay zeka araçlarını tanıtarak, hangi alanlarda kullanılabileceğiyle ilgili bilgi ve deneyimlerini de paylaştı.

Yapay zeka kullanımında teyit refleksinin önemini vurgulayan Saka, uygulamaların eksik ve geliştirilmesi gereken yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim programı

Dijital Habercilik Eğitimi programı, medya profesyonellerine dijital haberciliğin temel ilkelerini kazandırmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, eğitimlerde dijital okuryazarlık, haber değeri, dijital haberlerde stratejik planlama, platformlara özel içerik üretimi, dijital haber kurgusu, veri görselleştirme ve habercilikte yapay zeka kullanımı konularında kapsamlı bilgi edinebiliyor.

Eğitim, aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
