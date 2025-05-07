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Dijital Güvenlik İçin İşbirliği: Ulaştırma Bakanı TikTok Temsilcisini Ağırladı

Dijital Güvenlik İçin İşbirliği: Ulaştırma Bakanı TikTok Temsilcisini Ağırladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TikTok Türkiye ve Bölge Başkanı Fatih Kafadar ile gençlerin dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli bir şekilde yer almasını sağlamak için sosyal medyada yaş sınırlamaları gibi konuları ele aldı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı, Bakanlık'ta ağırlayarak, sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve işbirliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Bölge Başkanı Fatih Kafadar'ı, Bakanlık'ta misafir ettiğini kaydetti.

Görüşmede, sosyal medya alanında yürütülen önemli çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Uraloğlu, sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve işbirliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Uraloğlu, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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