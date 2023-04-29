Dijital Endüstri Alanının Yeni Mesleği "Robot Proje Mühendisliği"

SES 1 (Çince): LİN JUN, Robot proje mühendisi: "Adım Lin Jun. Ben bir robot proje mühendisiyim. Günlük işim ağırlıklı olarak robot ürün araştırma ve geliştirmeye odaklanıyor.

SES 1 (Çince): LİN JUN, Robot proje mühendisi:

"Adım Lin Jun. Ben bir robot proje mühendisiyim. Günlük işim ağırlıklı olarak robot ürün araştırma ve geliştirmeye odaklanıyor. Bu, ürün planlama, şema formülasyonu, teknik inceleme, ürün tasarımı ve ürün geliştirmeyi içeriyor. Temizlik, resepsiyon ve devriye görevlerini yerine getirebilecek robotlar tasarladık."

SES 2 (Çince): BENBEN, Robot:

"(Benben.)

Buradayım.

(Neler yapabilirsin?)

Ateşinizi ölçebilir, size yol gösterebilir, küçük eşyaları teslim edebilir ve sorularınızı yanıtlayabilirim."

SES 3 (Çince): LİN JUN, Robot proje mühendisi:

"Asıl olarak Fujian pazarını hedefliyoruz. Ayrıca ürünlerimiz denizaşırı pazarlarda da işlev görüyor. Robotların bu işlevleri sayesinde, bazı tehlikeli, verimsiz ve tekrara dayalı işler, yapay zeka ile değiştirilebiliyor, bu da geleneksel endüstrilerin ve ekonomik yapının güncellenmesini aktif olarak teşvik ederek daha hızlı ekonomik büyümeyi gerçekleştiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)