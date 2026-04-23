Yeşilay dijital bağımlılıkta da ebeveynlerin yanında

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi ve Yeşilay İl Başkanı İsmail Özcan, teknoloji bağımlılığının günümüzde önemli bir risk haline geldiğini belirterek, ailelere "dijital ebeveynlik" konusunda daha bilinçli olmaları çağrısında bulundu.

Özcan, AA muhabirine, Yeşilay'ın 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiğini, günümüzde en önemli problemlerden birinin de dijital bağımlılık olduğunu söyledi.

Dijital bağımlılığın da dijital oyun bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı gibi bazı alt kategorilerinin olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle devam etti:

"Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak çocuklarımıza, gençlerimize yönelik önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında, teknolojinin doğru kullanımı konusunda sürekli sahada hizmetlerimize devam ediyoruz. Bağımlılık süreçleri tek boyutlu bir süreç değil. Dolayısıyla bağımlılık sürecine girene kadar bu sürecin birçok alt faktörü, birçok farklı etmenleri de söz konusu. Bu kapsamda bağımlılık oluşmadan önce geniş kapsamda aile eğitimleriyle, etkinliklerle, çocuklara yönelik uyguladığımız etkinliklerle, toplumsal farkındalıklarla bu sürecin en aza indirgenebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Aileler çocukları için YEDAM 115 Danışma Hattı'ndan destek alabilir

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM) klinik psikologlarla, sosyal hizmet uzmanlarıyla ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verildiğinin altını çizen Özcan, "Herhangi bir gencimizin, çocuğumuzun dijital bağımlılık ya da diğer bağımlılık türlerinden birine yönelik kaygısı ya da ailelerin çocuklarının problemli teknoloji kullanımına yönelik bir kaygıları var ise bu konuda bizlere ücretsiz 115 Danışma Hattı üzerinden de ulaşabilirler. Ayrıca bizim Yeşilay şubelerimize gelerek bizlerle birebir görüşme sağlayabilirler." dedi.

Yeşilay'ın 12 yaş ve üzerindeki herkese mahremiyet esası gözetilerek ücretsiz hizmet verdiğini belirten Özcan, 12 yaşından küçüklerin ailelerine de nasıl yaklaşım göstermeleri, bağımlılık türleri konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında destek verildiğini aktardı.

Çocukların, gençlerin bağımlılığa düşmeden önce ailelerin dijital ebeveynlik kavramına hakim olmaları, dijital okuryazarlık becerilerinin artması gerektiğine işaret eden Özcan, şunları kaydetti:

"Dijital ebeveynlik kavramı dediğimiz, biz çocuğumuza 'Al çocuğum yarım saat telefon ile oyna' diyoruz ve sınır da koyuyoruz. Ama o yarım saat içinde ne oynuyor? Hangi içeriklere maruz kalıyor? O içeriklerden kaynaklı çocuğun gelişimsel anlamda ona farklılık oluşturabilecek, gelişimlerini zedeleyebilecek, bir sürecin içerisine girebiliyor mu? Sosyal, duygusal anlamda onu etkileyebilecek bir durumun içerisine girebiliyor mu? Dijital ebeveynlik kavramımız yoksa çocuklar böylelikle bu süreçlerin içerisine dahil olduğunda bu sefer tamamen kendilerini izole etme durumunda kalıyorlar."

Kendilerini izole eden çocukların, gençlerin artık bu süreç içinde etkileşim kurduğu tek kaynağın dijital kaynak olduğuna dikkati çeken Özcan, "Bu sefer de akranları arasındaki etkileşim bozulmaya başlıyor. Akran zorbalığı dediğimiz bir kavramın da bu süreçte çocuklarımızı olumsuz, problemli teknolojik kullanıma iten bazı sebepleri de olabiliyor. Hepsini toparladığımızda aslında bizlerin dijital ebeveynlik kavramı dediğimizde ailelerin, çocukların dijital kullanım araçlarını ne şekilde kullanmaları gerektiğinin farkında olmalarının, bu süreci birlikte yürütmelerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.