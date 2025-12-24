'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi', 81 ilde vatandaşların imzasına sunuldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde stant açarak sözleşmeyi vatandaşların imzasına sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sivil bir inisiyatifle hazırlanan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi', ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından imzalanarak kamuoyuna sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve tüm dünyaya yaptığı destek çağrısıyla da dijital ortamda çocuk haklarının korunmasına yönelik güçlü bir farkındalık zemini oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bilinirliğini artırmak, konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için çalışmalar başlatıldı.

'BİLİNÇLİ AİLELERLE GÜVENLİ BİR FIRSAT'

Konu ile ilgili 81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda çocukları dijital mecraların olumsuz etkilerinden korumak ve olası risklere karşı iş birliğini güçlendirmek amacıyla il müdürlükleri aracılığıyla şehir merkezlerinde stantlar kurularak 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' vatandaşların imzasına sunuldu. Dijital dünyanın bir tehdit değil; doğru kurallar, güçlü denetimler ve bilinçli ailelerle güvenli bir fırsat olduğunun vurgulandığı stantlarda, çocukların dijital dünyada kaybolmadan, haklarını bilen ve kendini güvende hisseden bireyler olarak güçlenmesi gerektiği mesajı veriliyor.

TÜM KESİMLERİN BENİMSENMESİ HEDEFLENİYOR

Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında; çocuk haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik bilincin artırılması ve 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin toplumun tüm kesimlerince öğrenilerek benimsenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde afiş ve broşür çalışmaları, sosyal medya paylaşımları, panel ve seminerler düzenleniyor. Ayrıca meydanlar, ulaşım ve alışveriş merkezleri, festival alanları ile benzeri kamusal alanlarda açılan stantlar aracılığıyla bilgilendirme yapılarak, ebeveynler başta olmak üzere tüm vatandaşların imza kampanyasına katılımı teşvik ediliyor.