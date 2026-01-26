Haberler

Dijital Dergicilik Okulu'nun yeni dönem eğitim başvuruları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dijital Jenerasyon Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Dijital Dergicilik Okulu için yeni dönem eğitim başvurularını açtı. Gençlere dijital yayıncılık konusunda eğitim verilecek.

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu", yeni dönem editör adaylarını arıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç yayıncılar yetiştirmeyi amaçlayan ve sektörde önemli bir boşluğu dolduran projenin yeni dönem eğitim başvuruları başladı.

Gençlerin dijital yayıncılık araçlarını kullanarak kendi içeriklerini üretmelerini hedefleyen projede bugüne kadar 1484 öğrenciye eğitim verildi. Bu süreçte eğitimini tamamlayan 448 öğrenci, kendi dergi ekibini kurup yayın hayatına atılarak "editör" ünvanı kazandı.

Çevrim içi eğitime 31 Ocak'a kadar başvurulabilecek

Proje kapsamında üretilen 883 sayı dijital dergi ve toplamda 24 bin sayfayı aşan özgün içerik, sosyal dijital dergi platformu MagPublish üzerinden ücretsiz olarak okunabiliyor.

Çevrim içi olarak ücretsiz gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılar, editörlük, yazı yazma teknikleri, içerik tasnifi, telif hakları, araştırma yöntemleri ve dergi tasarımı konularında kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Gençler, teorik bilgiyle sınırlı kalmayan okulda, mentörler eşliğinde tasarladıkları dergileri yayına hazırlayarak sektöre adım atıyor.

Dijital medya okuryazarlığını artırmayı ve nitelikli içerik üreticileri yetiştirmeyi amaçlayan projeye başvurular, 31 Ocak'a kadar "dergicilikokulu.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek