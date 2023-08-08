Didim'deki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik ve zirai alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyon Komutanlığı arazisine yöneldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mavişehir mevkiindeki makilik ve zirai alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu alevlerin Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyon Komutanlığı arazisine yöneldiği bilgisi edinildi. Ekiplerin yangına 2 helikopter, 2 uçak ile havadan, 2 su vidanjörü 3 itfaiye aracı ile karadan müdahalesi devam ediyor.