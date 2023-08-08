Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik ve zirai alanda çıkan yangın, bodur çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Didim'deki makilik yangını sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesindeki makilik ve zirai alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının bodur çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mavişehir mevkiindeki makilik ve zirai alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu alevlerin bodur çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Ekiplerin yangına 3 helikopter, 2 uçak ile havadan müdahalesi sürerken, iş makinelerinin de çalışmalara katıldığı belirtildi.