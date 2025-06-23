Didim'de yangın paniği: Otel tahliye edildi
Aydın'ın Didim ilçesinde bir makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Adnan Menderes Üniversitesi'ne ait tesisler tehlike altında kalırken, tedbir amacıyla otelde kalanların tahliye edildiği bildirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesi 75'inci Yıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki makilikte, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri ve Uygulama Oteli'nin bulunduğu alana ilerleyen yangın, tesis bahçesine de sıçradı. Tedbir amacıyla otelde kalanların tahliye edildiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel