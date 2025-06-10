Didim'de Tur Otobüsü Tartışması Kanlı Bitti: 4 Gözaltı

Didim'de Tur Otobüsü Tartışması Kanlı Bitti: 4 Gözaltı
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Aydın'ın Didim ilçesinde tur otobüsünün sürücüsüyle otomobildekiler arasında yaşanan tartışma sonrasında, otobüs taşlanarak sürücü yaralandı. Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde trafikte tartıştıkları tur otobüsünü taşlayıp sürücüsünü yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, içinde yabancı turistlerin olduğu tur otobüsünün sürücüsü K.E (58), henüz belirlenemeyen nedenle Akbük Mahallesi'nde trafikte bir otomobildeki kişilerle tartıştı.

Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesti. Otobüs sürücüsüne küfür eden zanlılar, aracı taşladı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay anları otobüsün içinden çekilen cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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