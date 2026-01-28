Haberler

Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Murat Üçüncü'nün (28) kullandığı 45 UA 0616 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi İnönü Bulvarı'nda E.G yönetimindeki 09 AFU 911 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 45 UA 0616 plakalı araçta bulunan Ö.C.B yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Üçüncü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
