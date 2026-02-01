Haberler

Aydın'da sokakta silahla vurulmuş halde 2 kişinin cesedi bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta silahla vurulmuş bir kadın ve bir erkeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hisar Mahallesi'nde sokakta iki kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, silahla vurulduğu belirlenen kişilerin Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan (23) olduğunu tespit etti.

Cenazeler, incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
