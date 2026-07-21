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Didim açıklarında tekne yangını: 2 kişi denizden kurtarıldı

Didim açıklarında tekne yangını: 2 kişi denizden kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında makine dairesinde yangın çıkan özel tekne battı. Tekneden atlayan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında makine dairesinde çıkan yangın sonucu alevlere teslim olan özel tekne battı. Tekneden atlayan 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yangın saat 14.50 sıralarında Didim D-Marin açıklarındaki özel bir teknenin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının büyümesi üzerine teknede bulunan Erhan Ergül (40) ile Ali Çabuk (26) denize atladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde can yelekleriyle yüzen halde bulunan Ergül ve Çabuk'u kurtardı. Ergül ve Çabuk'a gümrük iskelesinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teknedeki yangın ise kontrol altına alınamadı ve tekne saat 16.00 sıralarında battı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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