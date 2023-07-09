- Didim'de makilik yangını

Vatandaşlar sokağa döküldü

Rüzgarla büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle büyürken, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın, Didim ilçesi Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangına, bir kaç noktadan müdahale etmeye başladı. Siteler bölgesine yakın olan yangın vatandaşları da sokağa dökerken, birçok vatandaş da kovalarla su taşıyarak alevleri söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.