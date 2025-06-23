Didim'de Makilik Alanda Yangın Çıktı
Aydın'ın Didim ilçesinde Akbük Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akbük Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel