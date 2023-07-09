Didim'de korkutan zeytinlik yangını

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan, rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik yoğun çabasıyla söndürüldü. Rüzgarla geniş alana yayılan yangında büyük bir alan zarar gördü.

Yangın, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arasöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiyesi ekipleri, alevlere müdahale etti. Bölgede sabahtan beri etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Yangının geniş alana yayılması sebebiyle bölgeye bir adet yangın söndürme uçağı ile helikopter sevk edildi. Yangının daha da büyümesini engellemek adına Didim Belediyesince bölgeye iş makinesi ve su tankerleri de yönlendirildi. Yangın haberini alan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da bölgedeki çalışmaları yerinde takip etti. Yangın makilik ve zeytinlik alanlarına zarar verirken, şiddetli rüzgar nedeniyle alevler 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin çabasıyla yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.