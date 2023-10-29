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Didim'de Hazine Arazisinde Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde iş makinesi ile kaçak kazı yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Didim Akyeniköy Mahallesi'nde C.A. isimli şüpheli şahıs tarafından hazineye ait arazide iş makinesi (kepçe) ile izinsiz yer açtığı tespit edilerek yakalandı. Şahıs hakkında tanzim edilen tutanağın adli ve idari işlemlere esas olmak üzere ilgili kurumlara gönderildiği öğrenildi.