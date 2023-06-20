Didim'de çıplak şekilde koşan şahıs polis tarafından gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen bir vatandaş, çıplak şekilde cadde üzerinde koşarken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çıplak şekilde sokakta koşan şahıs polis tarafından gözaltına alındı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir vatandaş, ilçenin en işlek caddesinde çıplak olarak koşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıplak vatandaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ünlü Sanatçı ve oyuncu Şener Şen'in başrolünü oynadığı "Çıplak vatandaş" filmini aratmayan görüntüler Didim'de yaşandı. Ülkemizin bir çok yerinden zaman zaman ortaya çıkan çıplak vatandaş videolarına bir yenisi de Didim'den eklendi. Çamlık Mahallesi Gökduman Caddesi üzerinde çekilen görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen bir vatandaş sabah saatlerinde çıplak şekilde cadde üzerinde koşmaya başladı. Bir süre koşan şahsın daha sonra bir işyerinin duvarına yaslanarak kendini gizlemeye çalıştığı da görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar emniyet güçlerinden yardım isterken, şahsın Emniyet güçlerince göz altına alındığı öğrenildi. Şahsın o anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.