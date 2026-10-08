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Didim'de 8. Zeytin Festivali zeytinyağı tadımıyla dünya rekoru hedefiyle başladı

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Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Ziraat Odası'nca düzenlenen 8. Didim Zeytin Festivali, eski adliye önünden Apollon Tapınağı'na yürüyüşle başladı. Yarın toplu zeytinyağı tadımıyla dünya rekoru kırılması hedefleniyor; festival 11 Ekim'de sona erecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Didim Zeytin Festivali başladı.

Didim Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen festival, eski adliye binası önünden Apollon Tapınağı'nın bulunduğu mevkiye kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bando ekibi ve yöresel kıyafetli kişilerin de yer aldığı kortejde renkli görüntüler oluştu.

Programda konuşan Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Ege'nin bereketli topraklarında tarih, kültür ve üretimi aynı sofrada buluşturan 8. Didim Zeytin Festivali'nde bir araya geldiklerini söyledi.

Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım da festival kapsamında yarın, toplu zeytinyağı tadımıyla dünya rekorunun kırılmasının hedeflendiğini belirterek, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Zeybek gösterisinin de yer aldığı programda, festival alanındaki stantlar ziyaret edilerek vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festival 11 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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