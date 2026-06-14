Haberler

Didim'de 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı

Didim'de 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adalarına gitmeye hazırlanan 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör jandarma tarafından yakalandı. Organizatörler tutuklanırken, göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları belirlenen 16 kaçak göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, Akköy Mahallesi Taşburun bölgesinde yürütülen faaliyet kapsamında Ş.K (51) ve K.H. (34) isimli 2 organizatör ile Filistin ve Mısır uyruklu 16 düzensiz göçmenin yerini belirledi. Kaçak göçmenlerin Yunan adalarına gitme hazırlığında oldukları tespit edildi. Göçmenler ve organizatörler yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. ve K.H. adlı organizatör şüphelisi mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

ABD'ye alınmayan Somalili hakeme büyük müjde FIFA'dan geldi

Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

Müjdeli haber geldi, güzel oyuncu sevinçten havalara uçtu!
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba