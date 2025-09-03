Dicle Üniversitesine Güneş Enerji Santrali Kurulacak

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde güneş enerji santrali (GES) kurulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası desteğiyle yürütülen Kamu Binalarında Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında Mühendislik Fakültesi otoparkına 1, Kalp Hastanesi otoparkına 1 megavat olmak üzere toplam 2 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali inşa edilecek.

Proje, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yurdagül Benteşen Yakut, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Elektrik Mühendisi Mehmet Sait Sönmez ve Enerji Komisyonu üyeleri tarafından hazırlandı.

Üniversite bünyesinde yapımı süren diğer güneş enerjisi yatırımlarına ek olarak hayata geçirilecek yeni projeyle, enerji tüketiminin azaltılması, maliyetlerde tasarruf sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitenin yalnızca eğitim ve araştırma alanlarında değil çevreye duyarlı projelerde de öncü olmayı hedeflediğini belirtti.

Eronat, şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden güneş enerji santrallerimize ek olarak KAYEP kapsamında kurulacak GES yatırımıyla birlikte enerji tüketimimizi ciddi ölçüde azaltmayı ve kampüsümüzü daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bu projede emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum."