Dicle Üniversitesinde eğitime yarın da ara verildi

Dicle Üniversitesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.