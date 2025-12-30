Dicle Üniversitesinde eğitime yarın da ara verildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dicle Üniversitesi'nde eğitime yarın da ara verildi. Sınavların ileri bir tarihe erteleneceği ve engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.
Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel