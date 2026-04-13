Yıllar sonra yol ortasında! Efe ile Deniz böyle karşılaştı

Kavak Yelleri dizisinin unutulmaz karakterleri Efe ve Deniz’e hayat veren Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, trafikte tesadüfen karşılaştı. İlk paylaşım Külegeç’ten gelirken, aynı kareyi daha sonra Kendirci de yayınladı.

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinin iki sevilen oyuncusu Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, yıllar sonra bu kez trafikte karşı karşıya geldi. Vespa motosikletleriyle yolda karşılaşan ikilinin samimi pozu kısa sürede dikkat çekti.

İLK PAYLAŞIM DAĞHAN KÜLEGEÇ’TEN GELDİ

Karşılaşmanın ardından ilk adımı atan Dağhan Külegeç, birlikte çekildikleri fotoğrafı “Tesadüfün böylesi :)” notuyla paylaştı. Doğal halleriyle objektife yansıyan ikili, hayranlarını geçmişe götürdü.

AYNI KAREYİ KENDİRCİ DE PAYLAŞTI

Külegeç’in paylaşımının ardından İbrahim Kendirci de aynı fotoğrafı kendi hesabında yayınladı. İkilinin peş peşe gelen paylaşımları, Kavak Yelleri nostaljisini yeniden gündeme taşıdı.

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRDİ

Efe ve Deniz karakterleriyle hafızalara kazınan iki oyuncunun yıllar sonraki bu karşılaşması, dizinin etkisinin hâlâ sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Musa Can Çayan
