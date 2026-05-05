Haberler

Dicle Üniversitesinde doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliği düzenlendi

Dicle Üniversitesinde doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesinde (DÜ) sağlıklı yaşam, sosyal dayanışma ve çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) sağlıklı yaşam, sosyal dayanışma ve çevre bilincine dikkati çekmek amacıyla doğa yürüyüşü ve bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük binası önünde başlayan etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, daire başkanları, DÜ İzci Kulübü üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kampüs içindeki piknik alanı ve gölet çevresinde sona eren etkinlikte, katılımcılar belirlenen parkurda eş zamanlı yürüdü ve pedal çevirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Eronat, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını, üniversite olarak öğrenci kulüplerinin etkinliklerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı