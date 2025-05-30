Dicle Üniversitesi'nden N.S.D'nin Vefatı Hakkında Açıklama

Dicle Üniversitesi'nden N.S.D'nin Vefatı Hakkında Açıklama
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Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğrencisi N.S.D'nin vefatına ilişkin asılsız iddialara karşı resmi bir açıklama yaptı. Üniversite, konunun araştırıldığını ve sürecin dikkatle takip edildiğini belirtti.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesince, İlahiyat Fakültesi öğrencisi N.S.D'nin vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, N.S.D'nin vefatı nedeniyle bazı basın yayın organları ve sosyal medyadaki söylenti ve iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Konunun üniversite, İl Emniyet Müdürlüğü ve savcılık tarafından tahkik edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Üniversitemiz idaresi, süreci büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip etmektedir. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan bütün açıklamalar manipülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Resmi makamlarca olay netliğe kavuşturulmadan yapılacak hiçbir açıklamaya, habere itibar edilmemesi, öğrencimizin ruhaniyetinin incitilmemesi adına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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