Dicle Üniversitesinde yarın da eğitim yapılmayacak

Dicle Üniversitesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın için de ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim yapılmayacağı bildirildi.

Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca yeniden planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla Dicle Üniversitesinde eğitime 3 gün ara verilmişti.