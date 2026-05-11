Dicle Üniversitesinde "Dünya Hemşireler Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı

Dicle Üniversitesinde (DÜ) Hastaneleri Başhekimliği tarafından 12-18 Mayıs Dünya Hemşireler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Hastaneleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, hemşirelik mesleğinin sağlık sisteminin temel yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Hemşirelerin bilimsel bilgi, etik sorumluluk ve yüksek mesleki disiplinle görev yaptıklarını dile getiren Eronat, üniversite olarak hemşirelik mesleğinin gelişimini desteklemeye ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeye önem verdiklerini belirterek, tüm hemşirelerin haftasını kutladı ve onlara teşekkür etti.

DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul da hemşireliğin sağlık hizmetlerindeki önemine dikkat çekerek, hekim ve hemşirelerin uyumlu ve özverili çalışmasının hasta bakım kalitesini doğrudan artırdığını dile getirdi.

DÜ Hastaneleri Başhekimi Kırbaş ise hemşireliğin sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli şekilde yürütülmesinde vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek, hemşirelerin hasta bakımından tedavi süreçlerine kadar birçok alanda büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.

DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş ise hemşirelerin özverili çalışmalarıyla sağlık sisteminin en güçlü yapı taşlarından birini oluşturduğunu vurgulayarak, tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftası'nı kutladı.

Başhemşire Selda Budak da hemşirelik mesleğinin fedakarlık ve özveri gerektiren bir alan olduğunu vurguladı.

Budak, meslektaşlarının Hemşireler Günü'nü kutladı.

Programa, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.