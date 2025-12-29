Haberler

Dicle Üniversitesinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Dicle Üniversitesi, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verdi. Sınavlar ileri tarihe ertelendi ve belirli personel idari izinli sayılacak.

Dicle Üniversitesinde, kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bugün üniversitede eğitim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilecek sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
500

