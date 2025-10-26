Dicle Üniversitesi'nde Analiz Merkezinin Başarıları ve Katkıları

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde numunelerin analizini yapan akademisyenler üniversiteye gelir sağlıyor.

DÜ yerleşkesinde 4 bin 600 metrekare kapalı alana sahip merkez, 2012 yılından bu yana 14 laboratuvar ve 30'u aşkın ileri teknolojik cihazla hizmet veriyor.

Merkezde 25 akademisyen, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen yakıt, gıda ve su gibi ürünlerin analizlerini yapıyor.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, AA muhabirine, merkezin faaliyetlerini çok etkin bir şekilde sürdürdüğünü, bilimsel çalışmalarıyla topluma ve sanayiye büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Merkezde ihtiyaca göre yeni laboratuvarlar açtıklarını dile getiren Özerdem, merkezde güncel, iyi bir teknolojiyle analizlerin yapıldığını ifade etti.

"Birçok sektöre hitap edecek şekilde analizleri yapıyoruz"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Feyyaz Durap da merkezde yetkin 25 akademisyen ve uzman ile 14 farklı laboratuvarda, 30'u aşkın ileri teknolojik cihazla birçok alanda analiz yaptıklarını belirtti.

Merkezin donanım konusunda bütün analizler için yeterli olduğunu vurgulayan Durap, şunları kaydetti:

"Fiziksel, kimyasal analizler görüntüleme tekniklerinden, mikrobiyolojik analizlerden gıda testlerine kadar birçok sektöre hitap edecek şekilde analizleri yapıyoruz. Gelen öneriler doğrultusunda laboratuvarlarımızı güncelliyoruz. Merkezde çalışan akademisyenlerimizin çoğu profesör, doçent ve doktor ünvanına sahip, oldukça güçlü bir kadromuz var. Bu kadromuzla sadece Diyarbakır'a değil, tüm ülkemize hizmet ediyoruz. Onların her türlü sorunlarına analitik çözümler geliştirmeye çalışıyoruz."

Merkezde, Laboratuvar Yönetim Sistemi'ne geçtiklerini anlatan Durap, numunelerin internet üzerinden başvurularını aldıklarını dile getirdi.

Durap, "Paydaşlarımız bu başvurularını akabinde numuneleri bize teslim ediyor. Bu teslimattan sonra numunelerinin durumunu, hangi gün raporunun çıkacağını, bu raporlama sisteminin nasıl olacağını çok rahat bir şekilde yani bize ulaşmadan internette alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Analizlerin ücret karşılığında yapıldığını kaydeden Durap, merkezdeki çalışmalarla elde edilen gelirle üniversiteye katkı sağlandığını belirtti.

Yılda binin üzerinde analiz yaptıklarını Durap, "Yakıt, gıda, su gibi birçok numunenin analizini yapıyoruz. Çok donanımlı olan merkezde, akredite olan laboratuvarlarımız var. Yurt dışından gelen analizler de oluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. Analizlerin ardından hazırlanan raporları sunuyoruz." diye konuştu.

"Merkeze talep çok"

DÜ Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Neval Sayın İpek, merkezde gıda mikrobiyolojisi laboratuvarının sorumluluğunu yürüttüğünü söyledi.

Gıda hizmet sektörü tedarikçilerine, kurumsal firmalara ve kamu sektörüne hizmet verdiklerini belirten İpek, son teknolojik cihazlarla gıda ile ilgili tüm analizleri yaptıklarını kaydetti.

İpek, şunları söyledi:

"Dışarıya gönderilen gıda ürünlerinde taşımada büyük sıkıntılar oluşabiliyor. Bundan dolayı yakın bir yerde böyle bir laboratuvarın olması çok büyük bir avantaj. Böylece taşıma tedariki sisteminde sıkıntı yaşamadan burada kısa sürede teslimatlarını yapıp kısa sürede de sonuçlarını alabiliyorlar. Hazır yemek fabrikaları, kapalı paketli gıdalar, et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, tavuk ürünlerinin analizlerini yapıyoruz. Uygunsa, bakteri bulunmuyorsa bununla ilgili uygunluk raporumuzu sunabiliyoruz. Merkeze talep çok. Özellikle de hazır gıdalarda, gıda fabrikaları, kamuda, toplu yemek verilen yerlerde ön analizleri yapıyoruz."