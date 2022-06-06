Dicle Nehri'ne giren 3 liseli boğuldu (4) - Haberler

DİCLE NEHRİ'NDE BOĞULAN 3 GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cesetleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16) Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığı'nda, Enes Can (17) Şırnak'ın İdil ilçesinde Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığı'nda ve Yunus Vural (16) ise Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Gündoğan Mahallesi Mezarlığı'nda yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Liseli 3 gencin Dicle Nehri'nde boğularak yaşamını yitirmesi Türkiye'yi yasa boğarken, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başsağlığı mesajı yayınlandı. Okudukları Vali Aydın Arslan Fen Lisesi'nin sosyal medya hesabından da, "Bugün 3 canımızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" mesajı yayınlandı.

İhsan YILMAZ- Emrullah KARAKAŞ/SİLVAN (Diyarbakır)- MAZIDAĞI (Mardin), -