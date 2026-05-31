Dicle Havzası'nda renk cümbüşü; uzmanlardan 'zehirli bitki' uyarısı

DİCLE Havzası, yağışlarla açan yabani bitkilerle renklendi. Prof. Dr. Süreyya Namlı, bazı bitkilerin zehirli olabileceğini belirterek, dokunmama ve tüketmeme uyarısında bulundu.

Diyarbakır ve çevresinde çetin geçen kış mevsimi ve ilkbahardaki bol yağışlar, Dicle Havzası'nda bitki örtüsünün canlanmasını sağladı. Havzada açan lale, papatya, sümbül, karahindiba, yabani hardal ve mahmuzotu gibi çok sayıda yabani bitki, bölgeyi açık hava bahçesine dönüştürdü. Üremek için Afrika'dan Dicle Havzası'na gelen göçmen kuşlar da cümbüşü tamamlıyor. Oluşan renkli görüntüler doğaseverlerin ilgisini çekerken, uzmanlar bu dönemin doğa yürüyüşleri için önemli bir fırsat sunduğunu ancak bazı bitkilerin zehirli olduklarını, yenilmemesi veya cilde sürülmemesi gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

'BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ HAD SAFHADA'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süreyya Namlı, "Bu sene biliyorsunuz; çetin, sert ve bol yağışlı bir kış geçirdik. Dicle Havzası renk cümbüşü şu an. Şu an suların seviyesi de yükselmiş durumda. Rengarenk çiçeklerimiz, floramız çok zengin. Bitki çeşitliliği had safhada. İnsanlar bol bol doğa yürüyüşleri yapabilirler ama şu şekilde bir uyarım olabilir. Bilmedikleri, tanımadıkları bitkilere dokunmasınlar, yemesinler, ciltlerine sürmesinler. Çok ciddi zehirlenmelere neden olabilirler. Cilt tahrişlerine sebep olabilirler. Böyle bir durum karşısında da doğada bir bitkinin zehirli mi zehirsiz mi olduğunu anlamak öyle kolay değil. Ancak bitki uzmanları bilebilir, uzmanlar tarafından ayırt edilebilir. Dokusu, görünümü, rengi, kokusu bunlar ancak uzmanlar tarafından ayırt edilebilir. Böyle bir durum karşısında bilmeden yedikleri takdirde, en yakın sağlık merkezine danışmalarını öneririm veya ulusal zehir danışma merkezi var 114. Orayı arayabilirler. Zaten böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında muhtemelen nefes darlığı, mide bulantısı, ciltte tahriş gibi durumlar meydana gelecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı