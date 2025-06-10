Dicle Baraj Gölü'nün tadını "Lamborghini" görünümlü sürat teknesiyle çıkarıyorlar

Dicle Baraj Gölü'nün tadını 'Lamborghini' görünümlü sürat teknesiyle çıkarıyorlar
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'nü ziyaret eden misafirler, teknelerin yanı sıra sürat motorlarıyla güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Baraj Gölü'nü ziyaret eden misafirler, teknelerin yanı sıra sürat motorlarıyla güzel manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç, doğa ve kültür değerleriyle büyük ilgi görüyor.

Manevi ikliminin yanı sıra Dicle Baraj Gölü'nde su sporları ve tekne turu yapma imkanı sunan ilçe, doğa, kültür ve inanç turizmini tercih edenlerin rotasında yer alıyor.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler, tekneyle gezip tarihi mekanları keşfetmenin yanı sıra jet ski ile lüks otomobil görünümlü sürat teknesine de ilgi gösteriyor.

"Deniz motorunu görenler çok şaşırıyor"

İşletmeci Onur Kılıç, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana baraj kenarında restoran, tekne ve kafe işlettiğini söyledi.

İlçeye tekne getirdikleri zaman misafirlerin ilgisini çektiğini belirten Kılıç, zamanla farklı alternatifler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Baraj gölüne daha sonra hız motoru olan jet ski getirdiklerini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Burada sadece tekne turu vardı, insanlar su sporları istedi. Biz de ilk aşamada buraya jet ski gideceğini düşündük. Antalya'dan 2 jet ski getirdik ama ilgi fazla olduğu için yetmedi. Daha sonra sayısını 5'e yükselttik. Daha sonra aklıma jet car geldi. Devrilme riski yok, aileler rahat bir şekilde gezebiliyor. İlgi görünce bir tane daha sipariş verdim."

Turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin su sporlarına ilgi gösterdiğini anlatan Kılıç, "Deniz motorunu görenler çok şaşırıyor. 'Deniz arabası, Lamborghini, yüzen araba' diyorlar. Fotoğraf çekmek isteyenler oluyor. Binmek için sıraya giriyorlar. Deniz motorunun suya zararı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Tekne kaptanlığı yapan Berdan Laçin de ilçeye ilginin yüksek olduğunu, gelen misafirleri memnun etmek amacıyla çalıştıklarını anlattı.

Laçin, "Ziyaretçiler, tekne turuyla Asur Kalesi'nin etrafını, tarihi yerleri, peygamberlerin eski kabirlerini görme imkanı buluyor. İlgi güzel. Misafirler jet ski ve 'jet car'a biniyorlar. Şu anda turizm sezonu iyi gidiyor, inşallah böyle devam eder." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Bayram Akın da zaman zaman ilçeye geldiğini dile getirerek, sürat motoru sayesinde çok eğlendiğini söyledi.

Herkesi ilçeye davet eden Akın, "Kabirleri ziyaret ettik, doğa gezisi ve piknik yaptık. Jet skiye bindik, çok eğlendik. Geziden memnun kaldık, herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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