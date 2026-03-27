DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 29 Mart Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, sınav 46 ilde 47 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. 43 bin 284 adayın başvurduğu sınav için 104 bina ve 1550 salon kullanılacak.

Sınav saat 14.45'te başlayacak, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara Kur'an Bilgisi, Tefsir, Akaid ve Kelam, Fıkıh ve İlmihal, Hadis, Siyer ve İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mezhepler Tarihi konularından oluşan 60 soru sorulacak.

Adaylara 90 dakika cevaplama süresi verilecek, sınav saat 16.15'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave süre kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 11.30-14.30 arası açık tutulacak.

Sınav sonuçları 16 Nisan'da açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"11-19 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan sınava 43 bin 284 aday başvurdu. Sınav uygulamasının gerçekleştirilmesi ve sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet görevlisi dahil 6 bin 180 kişi sınavda görev yapacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 298 aday bu haktan yararlandı. Sınava başvuran 96 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Bu sınav sadece personele yönelik bir ölçme amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığına kurumsal hizmet kalitesinin artırılması açısından katkı sağlamaktadır. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar dilerim."