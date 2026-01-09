Haberler

Yolcu Treni, Hemzemin Geçitte Belediye Otobüsüne Çarptı; 1 Yaralı

1) YOLCU TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE BELEDİYE OTOBÜSÜNE ÇARPTI; 1 YARALIDİYARBAKIR'da yolcu treni, hemzemin geçitte boş belediye otobüsüne çarptı.

DİYARBAKIR'da yolcu treni, hemzemin geçitte boş belediye otobüsüne çarptı. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır-Kurtalan arası çalışan yolcu treni, hemzemin geçitte 21 AIC 280 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Yolcu bulunmayan otobüs, bir süre sürüklendi. Kazada rayların kenarına savrulan otobüsün şoförü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan otobüs şoförünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, camları kırılan ve hava kaçağı oluşan tren işlemler sonrası Diyarbakır'daki istasyona dönecek. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
