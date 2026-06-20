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Antalya'da kafa kafaya çarpışma: 1 ölü, 2 yaralı

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1) ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALIANTALYA'nın Döşemealtı İlçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

1) ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

ANTALYA'nın Döşemealtı İlçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çığlık Mahallesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Nefil Önal'ın kullandığı 07 VA 154 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 PK 968 plakalı panelvan türü araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsü Nefil Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan panelvan sürücüsü ve beraberindeki yolcu ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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